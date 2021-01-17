لو عندك مشروع أو فكرة أو مقترح في أي مجال.. إزاي توصلها للرئاسة؟

أتاح الموقع الرسمي لـ رئاسة الجمهورية قسم «شارك بفكرة»، وهو قسم يتضمن تفاعل المواطنين مع الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية للمشاركة في بناء مستقبل الوطن من خلال تقديم الأفكار والمقترحات البناءة في مختلف المجالات، وأوضح الموقع أن كل مواطن يحق له المشاركة بفكرة واحدة فقط كل شهر.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد طريقة المشاركة بفكرة أو تقديمها لرئاسة الجمهورية، الشروط، البيانات الأساسية المطلوبة، تفاصيل الفكرة، والمرفقات، وفقاً لما أوضحه الموقع الرسمي لرئاسة الجهورية.

طريقة المشاركة بفكرة أو تقديمها لرئاسة الجمهورية

1ـ الدخول على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، والضغط على «شارك بفكرة».

2ـ إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، الاسم، الجنسية، الرقم القومي، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

3ـ تسجيل تفاصيل الفكرة، مجالها، العائد من الفكرة، وتقديم شرح وافٍ لها.

مجالات الأفكار المتاحة

ـ التعليم، الصحة، ري وزراعة، صناعة، ثقافة، استثمار، دور عبادة، شباب ورياضة، سياحة وآثار، تطوير العشوائيات، نقل ومواصلات، بترول وغاز طبيعي، كهرباء وطاقة متجددة، تكنولوجيا المعلومات، إسكان ومدن جديدة، طرق وكباري وأنفاق، إنتاج حيواني وثروة سمكية، مياه الشرب والصرف الصحي، مجالات أخرى.

ـ إرفاق صورة شخصية من خلال تحميلها على الموقع، وصورة بطاقة الرقم القومي من الوجه والخلف، ثم الضغط على إرسال.

ونوه الموقع أنه بالضغط على «إرسال» يتعهد صاحب الفكرة أو المقترح بصحة جميع بياناته الأساسية التي أدخلها وأرفقها بالموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، ويقرّ بمسؤوليته الكاملة عن كل ما ورد بها، ويحق لمسؤولي هذا الموقع استخدام وإدارة هذه البيانات أو الفكرة أو المقترح، وكما يحق لمسؤولي الموقع التواصل معه لطلب المزيد من المعلومات أو التفاصيل أو الرد بخصوص الفكرة أو المقترح.