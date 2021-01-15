الكهرباء في أسبوع: مشروعات ربط إقليمية وتعاون مع «الاتصالات» و«سيمنز»

شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في عدد من الأنشطة خلال الأسبوع الماضي، على المستوى المحلي والدولي، ضمن خطة الوزارة لتنفيذ المشروعات التي تساهم في تحسين أداء الشبكة وتقديم خدمات ترضي المواطن.

تطوير أداء نظم تكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء

وبدأ شاكر نشاطه، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء، وإتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية عبر «الفيديو كونفرانس» ضمن سعي الحكومة لتنفيذ خطتها بشأن التحول الرقمي لوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة، وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة بصفة خاصة.

تحسين خدمات الطاقة

وأكد شاكر، على أهمية الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطن المصري، التي تُعد ركنا أساسيا لتطوير حياة الأفراد، لافتا إلى أن تفعيل البروتوكول يأتي لتحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذا استحداث بعض النظم والخدمات التي تؤدى إلى تحسين مستوى الأداء، وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.

تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل

وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل، من خلال تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلا في الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، من أجل تحسين جودة خدماتهم المقدمة للمواطنين، كما يهدف البروتوكول أيضا إلى تقديم الدعم الفني للشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لها في كافة مجالات تطبيقات استخدام تكنولوجيا المعلومات وكافة المشروعات القومية ذات الصلة، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين في مجال استخدام أدوات وتكنولوجيا المعلومات.

الاجتماع الوزاري للدورة الأولى غير العادية للجنة الاتحاد الأفريقي

وترأس وزير الكهرباء، عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» الاجتماع الوزاري للدورة الأولى غير العادية للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة، تحت عنوان «تحديد أولويات البنية التحتية لأفريقيا للعقد القادم» بصفته رئيس اللجنة نيابة عن مصر برعاية وتنظيم من مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقال شاكر، إنه تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات ومخرجات المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية بأفريقيا، التي تضمنت قائمة بالمشروعات ذات الأولوية متمثلة في 73 مشروعا في كافة قطاعات البنية التحتية، منها المشروعات الثلاثة التي تخص مصر وهم مشروع الممر الملاحي، للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، كمرحلة أولى لاستكمال الربط مع جنوب أفريقيا، باستخدام طريق «حرم القاهرةـ كيب تاون»، ومشروع الربط الكهربائى الإقليمي بين مصر وليبيا، كمرحلة أولى، لاستكمال الربط الكهربائي لدول شمال أفريقيا.

استعدادات الكهرباء لتأمين التغذية لبطولة كأس العالم لكرة

وتابع شاكر، الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها كل من شركات شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، لتأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتجهيز الاستادات التي قامت عليها مباريات البطولة.

واستعرض رؤساء شركات التوزيع الثلاث الإجراءات التي قامت بها وتجهيزات الإستادات كل في نطاق عمل الشركة التابعة له.

اتفاق نوايا بين الكهرباء و«سيمنز» لإنتاج الهيدروجين الأخضر

ووقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجو كيزر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، اتفاق نوايا للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير.