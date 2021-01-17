تركيب 26 ألف عداد مسبق الدفع بـ6 شركات مياه للقضاء على الأخطاء البشرية

قررت 6 شركات مياه الشرب بتركيب 26214 عداد مسبق الدفع بالمحافظات ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب العدادات مسبقة الدفع واستبدال العدادات التالفة لدى المشتركين وتحصيل المستحقات لدى المواطنين ومحاسبته على قيمة استهلاكه الفعلى.

تركيب 5854 عدادا بالفيوم

قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إنه تم تركيب 5854 عداد مياه مسبقة الدفع نحو 5854 عدادا موزعة كالآتي: 2113 عدادا منزليا، و3078 عدادا عشوائيا، و567 عدادا تجاريا، و21 عدادا حكوميا، و10 عدادات صناعية و2 عداد خدمى و63 عداد أنشطة أخرى.

تركيب 5000 عداد بمحافظات القناة

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، أنه جرى الانتهاء من تركيب 5000 عداد مياه مُسبق الدفع في محافظات القناة الثلاث من خلال 7 أفرع رئيسية ضمن خطة الشركة لإحلال وتجديد العدادات المعطلة بعدادات جديدة مسبقة الدفع.

تركيب 6060 عدادا بسوهاج

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم الانتهاء من تركيب 6060 عداد مياه مسبق الدفع بمركزى سوهاج وإخميم ضمن خطة الشركة لإحلال وتجديد العدادات المعطلة بعدادات جديدة مسبقة الدفع.

التعاقد على 19300 عداد بالمنوفية

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه تم التوسع في تركيب عدادات المياه مسبق الدفع في جميع مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى تركيب العدادات الذكية، لافتا إلى أنه تم التعاقد على 19300 عداد مسبق فى جميع أنحاء المحافظة ويجرى استكمال عمليات التركيب بكل الأفرع التابعة، بالإضافة إلى تغير 1600 عداد داخل المصالح حكومية والمساجد حكومية.

تقضي على أخطاء العنصر البشري

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن العدادات مُسبقة الدفع تقضى على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى مثل تأخر مرور القارئ وعلى عيوب قراءة العدادات وتتيح للمواطن التحكم فى الاستهلاك الخاص به ومتابعة استهلاكه ومعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التى تم استهلاكها وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن، مشيرًا إلى أن العداد مُسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام.

عدم قطع المياه خلال الإجازات وبعد ساعات العمل الرسمية

وأشار رسلان إلى أن العداد به نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات ولا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت فى ثانى يوم عمل مباشرة، لافتا إلى أن العداد يعطى إنذارا (عن طريق غلق محبس المياه) قرب نفاد الرصيد عندما يتبقى فى رصيد الكارت 20% من قيمة الشحن حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقي وينتبه لشحن العداد.