أسعار الذهب اليوم الأحد 17 يناير.. وعيار 21 بـ809 جنيهات

سجّلت أسعار الذهب أسعار الذهب استقرارا في بداية التعاملات اليومية بأسواق المال والبورصات اليوم الأحد 17 يناير 2021، ليباع عيار 24 بـ924 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

تحركات الذهب خلال أسبوع

وفي نهاية الأسبوع الماضي، سجّل المعدن النفيس تراجعا بقيمة 12 جنيها من مختلف العيارات، إذ بيع عيار 24 بـ924 جنيها اليوم الأحد 17 يناير 2021، مقابل 936 جنيها الأسبوع الماضي، وبيع عيار 21 بـ809 جنيهات، مقابل 819 جنيها، كما بيع عيار 18 بـ693 جنيها، مقابل 702 جنيه الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم

سجّلت أعيرة الذهب اليوم الأحد 17 يناير 2021 استقرارا سعريا، وبيع عيار 24 بـ924 جنيها، وبلغ عيار 21 قيمة 809 جنيهات، وسجل عيار 18 قيمة 693 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و473 جنيها.

متعاملون في الصاغة

وقال متعاملون في سوق الصاغة، إنّه رغم فتح المحلات مقارنة بالجائحة الأولى لفيروس كورونا، إلا أنّ الركود لا يزال هو سيد الموقف، معزّين الأسباب إلى تراجع حفلات الزواج في موسم الشتاء مقارنة بالصيف.

تجار الصاغة في الغرف التجارية

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، إنّ أسواق الصاغة تشهد تراجعا في الشراء، مرجعا السبب إلى دخول شهر رمضان واستعدادات الأسر له ما يرافقه من هدوء في الطلب.

وتوقع سكرتير الشعبة عودة النشاط لأسواق الصاغة وتحسن مؤشرات الطلب في الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة قبيل عيد الفطر.

شعبة الذهب مدينة الذهب تحيي الصناعة

من جهته، ثمّن الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، اتجاه الدولة لعمل مدينة لصناعة الذهب، معتبرا إياها بالأهمية الكبيرة لتطور صناعة الذهب والحلي، التي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية بشكل كبير، ما ساهم في إعادة إحياء المهنة من جديد، بعد ما أصاب الصناعة من شلل خلال السنوات الماضية في حركة البيع.

وأوضح أنّ فكرة مدينة لصناعة الذهب، من الخطوات الإيجابية، رغم حالة البطء الحالية في الأسواق، متوقعا ظهور آثارها الإيجابية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ومزيد من التطوير والمنافسة في الأسواق العالمية.

السلع الرمضانية تخطف ذبون الذهب

وأشار رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إلى أنّ هناك حالة من الركود في المبيعات، ويحدث هذا في الفترات السابقة لدخول شهر رمضان، وضعف حركة الشراء محليا، واتجاه الأسر إلى شراء السلع الرمضانية.

وفيما يتعلق بأسباب عدم تحفيز التراجع السعري، لعامل الطلب على المشغولات التي شهدت معدلات بطيئة، فقال إنّ الترقب وانتظار المتعاملين مزيد من التراجعات وتفضيل عدد كبير منهم ترقب الأسعار، والتوقعات بوجود انخفاضات إضافية.

شعبة الذهب تدعو المواطنين للشراء الآن

ودعا رئيس الشعبة، المواطنين الذين لديهم فوائض مالية، لشراء العملات الذهبية، التي تصلح كأحد أنواع الادخار، فضلا عن استخدامها لأغراض الزينة.