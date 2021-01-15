انخفاض أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 802 جنيه

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15 يناير الجاري بمحلات الصاغة، وكانت قد شهدت أسعار الذهب على مدار العام الماضي حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بتراجع الاقتصاد العالمي نتيجة لما أحدثته جائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، أسعار الذهب لعيار 24 و21 و18 في محال الصاغة وسوق المال بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15 يناير، كالتالي:

أسعار الذهب

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، بمقدار جنيه واحد، ليصبح في نهاية معاملات اليوم 917 جنيهًا، مقابل 918 جنيها في بداية تداول الذهب بالبورصة صباحاً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصرية، 802 جنيه، مقابل 803 في التعاملات الصباحية.

فيما سجل جرام الذهب عيار 18 خلال نهاية التعاملات 687 جنيهًا، مقابل 688 جنيها في بداية التعاملات.

سعر الجنيه الذهب

بينما تراجع الجنيه الذهب في المعاملات ليصبح في نهاية اليوم بـ 6416 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 914286 و916571 جنيها.