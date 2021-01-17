لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة في أبو تيج بأسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، لجنة متابعة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والنزول إلى أرض الواقع لتحديد، وتسعير بعض هذه الاراض بنطاق مركز أبوتيج.

وأوضح «الطيبي»، أن أعضاء اللجنة المشكلة لتحديد وتسعير الأراضي ضمت متخصصين من كافة الجهات المعنية، وممثلي الضرائب العقارية بالمركز، ومسؤولي منظومة التقنين بالمحافظة وأملاك الدولة بمركز أبوتيج، ويسري كامل رئيس مركز أبوتيج.

وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على قدم وساق لاستكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب، طبقاً للقانون المنظم لذلك، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار المعاينات لأراضي أملاك الدولة التي قدم أصحابها ملفات تقديم تقنين وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة

وفى سياق آخر اعتمد محافظ أسيوط، بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء «نموذج 10» بمركزي أسيوط وديروط، والتي سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة، وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لها.

وناشد المحافظ المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس المقبل، وذلك بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين، والتيسير عليهم في ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.