سكرتير مساعد أسيوط يترأس حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

ترأس المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام محافظة أسيوط المساعد، يرافقه محمد بشير، رئيس حي غرب، وأحمد ثابت، نائب رئيس حي غرب، حملة مكبرة للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، والتزام المواطنين بارتداء الكمامة الطبية في المواصلات العامة والمطاعم والكافتريات، وإلزام المنشآت بقرار الإغلاق في مواعيدها المقررة.

وشملت الحملة منطقه سيتي وشارع «المكتبات، ويسري راغب المحطة».

ومن جانب آخر، شنت الوحدة المحلية لحى غرب حملة رفع وإزالة إشغالات من شوارع الحي، بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق السيولة المرورية، وإلزام أصحاب المحلات بالأماكن المخصصة لهم .

وقال محمد بشير، رئيس حي غرب، إنه نفذت حملة مكبرة بمنطقة ميدان البنوك، وشارع امتداد يسري راغب، وحي السادات، وخلف محطه الأتوبيس، وشارع 26 يوليو، والمنشية.

وشارك في الحملة، قسم شرطة المرافق، وقسمي الإشغالات والنظافة بالحي، باستخدام معدات الحي، ورفعت آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، لافتا إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات محافظ أسيوط بمنع انتشار الإشغالات، نظرا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، مؤكدا استمرار الحملات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وتابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقرير الحملة المشتركة التي قامت بها الوحدة المحلية بحي غرب، بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة الاشغالات من الشوارع والميادين المختلفة بنطاق الحي، مؤكدا استمرار الحملات بجميع مراكز وأحياء المحافظة للتصدي لظاهرة الإشغالات، والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين التي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة، مشددا على المتابعة المستمرة وتنفيذ الحملات بشكل دوري لتحقيق الانضباط للشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.