بدء صرف مساعدات «كرامة» لمليون و238 ألف مستفيد

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، قبل قليل، صرف دعم شهر يناير 2021 لمستفيدي «كرامة»، لنحو مليون و237 ألفا و582 مستفيدا، على أن يبدأ صرف دعم «تكافل» البالغ وعددهم مليونين و175 ألفا و603 مستفيدين الثلاثاء المقبل.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّه يتم متابعة سير عملية الصرف، والتأكيد على منع حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لافتة إلى إعطاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

معايير القبول بالبرنامج

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك معايير للقبول بالبرنامج كالتالي:

- استيفاء بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

- عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

وأوضحت القباج، أنّ موازنة العام المالي 2019-2020 لتكافل وكرامة بلغت 18.5 مليار جنيه، لافتة إلى أنّ غرفة العمليات تتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد، خلال صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة، وجرى التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات.

شروط استمرار المساعدة خلال مدة الاستحقاق

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لاستمرار استحقاق مساعدة تكافل وكرامة، وهي:

1- التزام أبناء الأسر المستفيدة من دعم تكافل، بالتعليم، وذلك بنسبة حضور مرتفعة لا تقل عن 80%.

2- حضور الأم 3 جلسات توعية صحية بحد أدنى.

3- متابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل، إضافة إلى إعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار المراحل العمرية المختلفة، حتى عمر 6 سنوات.