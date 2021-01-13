أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه سيتم صرف دعم شهر يناير 2021 لمستفيدي تكافل وكرامة، خلال الأيام المقبلة من خلال مكاتب البريد، إذ يتم الصرف لنحو مليون و237 ألفا و582 من مستفيدي «كرامة»، ومليونين و175 ألفًا و603 لمستفيدي «تكافل».

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي بوابة إلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين، خاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويتاح على البوابة للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي، إمكانية إجراء عمليات الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى، ومتابعتها فيما بعد للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة بعد دراسة موضوع شكواه.

وتستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أو تسجيل الشكوى عبر البوابة الإلكترونية على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021 بالرقم القومي

1. يتم الدخول على الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

2. يكتب المواطن الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك (كما هو موضح).

3. يضغط المواطن على كلمة استعلام.

4. تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن (تكافل أو كرامة).

- حالة البطاقة (ساري / تجميد / إيقاف).

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حال البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.