الوزير عن تفاوض السيسي مع الشركات العالمية: يخجلون منه ويتنازلون أمامه

أجاب المهندس كامل الوزير وزير النقل، على التساؤل المتعلق بسر دخول الرئيس عبدالفتاح السيسي كل المفاوضات مع الشركات العالمية بالرغم من وجود وزراء ومتخصصين يصلون إلى أنسب الأسعار، وبخاصة أنه التقى جو كايسر الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة «سيمنز»، لاستعراض الاتفاق النهائي لقيام شركة «سيمنز» العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال نحو 1000 كم على مستوى الجمهورية.

وأضاف «الوزير» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «الوزراء والمسؤولون يصلون إلى أسعار مناسبة للغاية، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك قدرة عالية على الإقناع وبخاصة عندما يتفاوض مع الشركات العالمية.. بيخلجوا منه وبيتنازلوا قدامه».

وتابع وزير النقل: «كايسر قال إن الرئيس السيسي مفاوض عظيم، وفي بعض الأحيان تكون المفاوضات في حاجة إلى قرار جريء أكبر من إمكانيات الوزير، وتحتاج إلى رأس الدولة، ووجود الرئيس يحسم هذه الأمور، كما أن الرئيس السيسي يعرف تماما مطالب بلده وإمكانيات دولته وقدرة البلاد على السداد واحتياجات الشعب ويكون القرار ناجحا وتحصل مصر على أفضل خدمة وبضاعة أيًا كانت الشركة».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل يوم الأربعاء الماضي، جو كايسر الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة «سيمنز»، والدكتور رولاند بوش، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، إذ تناول جرى استعراض الاتفاق النهائي لإنشاء الشركة منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع بنحو أطوال نحو 1000 كم بتكلفة بلغت 360 مليار جنيه، بداية من التنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة و15 محطة، بطول 460 كم، في غضون عامين.