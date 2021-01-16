«لو فاتورتك كبيرة».. خطوات تسديد مديونياتك في الكهرباء

تتراكم مديونيات الكهرباء على العديد من المواطنين، وهو ما يضعهم في مأزق حول كيفية تسديدها، وهو ما وضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر، حلا له، حيث قدمت تسهيلات جديدة للمواطنين الذين لديهم جدية فى دفع فواتير الكهرباء المتراكمة، من خلال تقسيطها على 12 شهرًا أو 24 شهرًا.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن»، كل مايخص طريقة دفع مديونيات الكهرباء والأوراق المطلوبة لذلك.

المستندات المطلوبة لتسديد مديونيات الكهرباء

يجب إحضار بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

تقديم نموذج طلب تقسيط المديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.

إحضار فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

الإجراءات المطلوبة لتسديد مديونيات الكهرباء

استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به.

دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

سيتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرا.

وكان مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء قد كشف في حديث للوطن، أن هناك تعليمات صدرت إلى كل رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى أنحاء الجمهورية بتقسيط المديونية إلى المشتركين على سنة أو سنتين وذلك بدون فوائد.

وتقدم الشركات جميع التيسيرات والتسهيلات على المواطنين، خاصة من محدودي الدخل الذين تتراكم عليهم من خلال فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها مرة واحدة شريطة وجود جدية فى السداد.

وفي حال عدم وجود جدية فى السداد يتم رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وذلك بعد تراكم شهرين متتاليين وتوجيه إنذار للمستهلك مرتين برفع العداد، وفقا لما أشار إليه المصدر المسئول.

ويحق لكل مواطن تقديم شكوى للتأكد من سلامة وصحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها وفق للمصدر، لافتا أن هناك انخفاضا ملحوظ في شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.