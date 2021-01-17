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محمود مسلم

«التجارة» تمد فترة صلاحية الأسماك المجمدة 9 أشهر

مدّ فترة صلاحية الكبد المجمدة 10 أشهر

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الوطن
09:25 ص | الأحد 17 يناير 2021
وزيرة التجارة

وزيرة التجارة

أصدَرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 653 لسنة 2020، بمدّ فترة الصلاحية لكل من الأسـماك المجمـدة والكبـد المجمد والـواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقـم 2613- 2008/2 الخاصـة «فترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثاني: فترات الصلاحية» والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008 و209 لسنة 2020 لتكون بالنـسبة للأسـماك المجمدة 9 أشهر، وبالنسبة للكبد المجمد 10 أشهر من تاريخ الذبح.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية.

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