«التجارة» تمد فترة صلاحية الأسماك المجمدة 9 أشهر

أصدَرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 653 لسنة 2020، بمدّ فترة الصلاحية لكل من الأسـماك المجمـدة والكبـد المجمد والـواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقـم 2613- 2008/2 الخاصـة «فترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثاني: فترات الصلاحية» والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008 و209 لسنة 2020 لتكون بالنـسبة للأسـماك المجمدة 9 أشهر، وبالنسبة للكبد المجمد 10 أشهر من تاريخ الذبح.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية.