51 ألف خريج يتقدمون للتعاقد على وظائف «التضامن» في 26 جامعة حكومية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، أنّ غدا الاثنين 18 يناير آخر موعد للتقدم لشغل وظائف «مسؤول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، أو مسؤول أنشطة توعوية، أو مدير وحدة التضامن الاجتماعي» بالوحدات الاجتماعية بـ26 جامعة.

كانت وزارة التضامن أعلنت قبل أسبوعين 3 وظائف لخريجي كليات «الحقوق، علم النفس، خدمة اجتماعية»، بـ26 جامعة، بإجمالي 78 خريجا.

وقال صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسة الاجتماعية، إنّ هناك أكثر من 51 ألف خريج تقدموا لشغل الوظائف الثلاث التي أعلنت عنها الوزارة، في 25 جامعة حكومية، إضافة إلى جامعة الأزهر.

شروط الوظيفة

- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب «خدمة اجتماعية، علم نفس، حقوق».

- لديه خبرة في الوظيفة المتقدم لها.

- اجتياز المقابلات الشخصية.

- يجيد الحاسب الآلي.

يشترط أن يكون من أبناء المحافظة

- أن يكون من أبناء المحافظة التي بها الجامعة المنفذ بها المشروع «وحدات ضمان اجتماعي» بالجامعات التالية: (جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر).

أهداف الوحدات الاجتماعية

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ التعاون في إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل كل جامعة، يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أنّ أهداف الوحدات كالتالي:

- دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوي الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة.

- إتاحة قروض ميسرة السداد وفقًا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة.

- الوحدات الاجتماعية تهدف لاستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.