الزموا بيوتكم.. «الصحة» تشجع الحوامل وكبار السن على العمل من المنزل

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والتعليمات الجديدة الخاصة بفيروس كورونا المستجد لأصحاب العمل لحماية الموظفين العاملين لديها والحد من انتشار العدوى داخل المؤسسات.

على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل العمل من المنازل

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها للحد من انتقال العدوى بين الموظفين: "يجب وضع سياسات وإجراءات لعزل الأشخاص الذين لديهم أعراض على الفور وذلك بغرفة منفصلة أو حاجز مؤقت"، مشيرة إلى تشجيع أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة وكبار السن والحوامل على العمل من المنزل.

وأضافت الوزارة "لا بد من تشجيع الاجتماعات الافتراضية والعمل على منع التجمعات بالأماكن المغلقة، وضرورة وجود مصادر تهوية جيدة بالغرف لضمان التهوية السليمة في الأماكن خاصة أننا في فصل الشتاء".

وأوضحت الوزارة أن توزيع المكاتب وإعادة توفير مساحات بين الموظفين لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي أمر مهم جدا، لافتة إلى ضرورة حفظ المسافات الشخصية بين الزملاء وتحقيق عملية التناوب بين الموظفين في العمل.

الصحة تطالب أصحاب المؤسسات بالتواصل معها في حال ظهور أي حالة اشتباه بين الموظفين

وأكدت الوزارة ضرورة التواصل معها من خلال الخط الساخن فى حالة الاشتباه فى أى حالة من الموظفين أو ظهور أعراض الفيروس عليهم للتعامل معهم بشكل فوري.

وأطلقت الوزارة عددا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإطلاع على مستجدات الفيروس، وتلقي الاستفسارات من المواطنين كافة بشأن كورونا، فضلا عن برنامج «صحة مصر»، الذي يوفر المعلومات كافة، بخصوصه.

وقالت الوزارة إنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا جيدا لتعافي المريض من فيروس كورونا.