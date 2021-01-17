كيف يحمي المًزارعين محصولهم من طقس طوبة؟ مركز تغير المناخ يُجيب

رياح وأمطار وتوصيات هامة للمزارعين للوقاية من الآفات، ينصح بها الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة أن أهم ملامح طقس الاسبوع الثالث من عام 2021 تتمثل في الانخفاض المستمر في درجات الحرارة مع أمطار وحركة نسبية للرياح شمال البلاد واختفاء للشبورة.

وأكد فهيم لـ"الوطن" أن الحرارة تميل نحو الانخفاض التدريجي بداية من اليوم الأحد شمال الجمهورية ثم باقي الدلتا والقاهرة على يوم الاثنين وتصل في ذروة انخفاضها يوم الثلاثاء من 15 -17 درجة مئوية بشمال الجمهورية وحتى وسط الصعيد مع طقس بارد ، و تكون حول 20 درجة بجنوب الصعيد خلال النهار مع طقس لطيف إلى مائل للبرودة.

لفت إلى ان الطقس ليلًا شديد البرودة بأغلب الأنحاء، مع احتمال انخفاض الحرارة إلى ما دون 6 °م على ، على مناطق من شمال ووسط الصعيد ووسط سيناء.

رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة : الفرص تتهيأ لهطول الأمطار على مدن الساحل الشمالي

أشار إلى ان الفرص تتهيأ لهطول الأمطار على مدن الساحل الشمالي ، شمال الدلتا و شمال سيناء خلال بداية ووسط الأسبوع ، تغزر و يصحبها الرعد أحيانًا خاصًة خلال أوقات متباينة من الفترة الممتدة من الأحد إلى الأربعاء ، وقد تمتد الأمطار أحيانًا لتشمل أغلب شمال الدلتا بداية من يوم الثلاثاء.

أما الرياح فيتميز الأسبوع بنشاط الرياح على أغلب مناطق شمال البلاد مع إثارة للرمال أحيانًا ، و يصل هذا النشاط خلال نصف الأسبوع الثاني إلى مناطق شرق و جنوب الجمهورية، ويقل تشكل الشبورة و إن ظهرت أحيانًا على مناطق محدودة من شمال الجمهورية.

وعن أهم التوصيات الزراعية اكد على ضرورة ري البطاطس الصيفية بكل المحافظات قبل يوم الثلاثاء مع الوضع فى الاعتبار موضوع الأمطار شمالاً، كذلك يجب تكثيف اضافة الفسفور لمحاصيل الخضر تحت الانفاق وعدم كشف البلاستيك، والانتهاء من عمليات التقليم للمتساقطات هذا الأسبوع، و الرش الوقائي للقمح بالمبيدات النحاسية مخلوطة بالمانكوزيب، واجراء ريات متقطعة لبساتين المانجو بداية من يوم الثلاثاء ووقف عمليات التصويم.