أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 17 يناير 2021

سجّلت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا اليوم الأحد 17 يناير 2021 في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم

حديد عز الدخيلة يباع الطن بـ13700 جنيها.

حديد المصريين يباع الطن بـ13500 جنيها.

حديد بشاى يباع الطن بـ13500 جنيها.

حديد العتال الطن بـ13450 جنيها.

حديد عطية يباع الطن بـ13400جنيها.

حديد المراكبي يباع بـ13300 جنيها.

حديد المعادى بـ13300 جنيها.

حديد العشري يباع بـ13300 جنيها.

حديد سرحان يباع الطن بـ13300 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت حلوان يباع بأسعار تتراوح بين 760 و765 جنيها للطن.

أسمنت العسكري يباع بأسعار تتراوح بين 740 و745 جنيها للطن.

أسمنت مسلح يباع بـ780 جنيها.

أسمنت النصر يباع بـ790 جنيها.

أسمنت اسيوط يباع بـ760 جنيها.

أسمنت المنيا يباع بـ740 جنيها.

أسمنت النهضة يباع بـ720 جنيها.