البحيرة تستعد للأمطار بإلغاء الإجازات وإعلان حالة التأهب

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على اتخاذ الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، من خلال رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات واستنفار جميع الجهود والتنسيق بين الجهات كل في موقعه، لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة.

وأكد المحافظ اتخاذ الاحتياطات والحذر ورفع درجة الاستعداد بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياه والصرف والري وكل الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر وسائل الأمان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع تأكيد وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

وأكد آمنة مراجعة جميع محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها، على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم للمعدات، سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف.

وأوضح أهمية قيام المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها، بالإضافة إلى استنفار جميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة.

كما شدد المحافظ على إلغاء جميع الإجازات للجهات المعنية واستمرار جميع المختصين بمواقعهم، والتأكد من جاهزية المعدات اللازمة وانتشارها مع الأطقم المخصصة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع الجهات المختصة والتأهب المستمر.

وأشار إلى استمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

وأوضح ضرورة متابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة جميع الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.