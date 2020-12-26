«الأرصاد»: أمطار غزيرة على البحر الأحمر والأقصر تخف حدتها غدا

تعرّض طريق «سفاجا - قنا» لتساقط أمطار غزيرة، اليوم، الأمر الذي أثّر على حركة السيارات في الاتجاهين، كما شهدت سلاسل جبال البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة ما أدّى لإغلاق طريق «القصير - قفط» من الاتجاهين، خاصةً في منطقة الكيلو 30.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية في حديثها لـ«الوطن»، أنّ تساقط الأمطار جاء وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت، أنّ محافظة البحر الأحمر تعرضت اليوم لسقوط أمطار على سفاجا والقصير، امتدت إلى قنا والأقصر، ونظرًا للطبيعة الجغرافية لمنطقة سلاسل جبال البحر الأحمر ومنها سفاجا أدى ذلك إلى تجمع المياه متمثلة في سيل خفيف، أدى إلى إغلاق طريق «سفاجا - القصير».

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، أنّه من المتوقع أن تخف حدّة سقوط الأمطار غدًا، وتشهد سلاسل جبال البحر الأحمر تساقط أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانًا اليوم أوضحت خلاله الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى يوم الجمعة 1 يناير المقبل، على النحو التالي:

الأحد 27 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع تكوّن الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 28 ديسمبر

يتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ومناطق من حلايب وشلاتين، مع تكوّن الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 29 ديسمبر

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، مع استمرار تكوّن الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 30 ديسمبر

تتكوّن الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 31 ديسمبر

من المتوقع تساقط أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتكوّن الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 1 يناير

تتكوّن الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.