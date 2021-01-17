ضبط صواريخ في «كركوك».. ونائب يحذر من أطماع أردوغان بالعراق

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، ضبط صواريخ مع منصتين لإطلاقها من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي، داخل أحد المنازل الفارغة في قضاء «الدبس» التابع لمحافظة كركوك، خامس أكبر مدن العراق من حيث السكان.

وقالت الوكالة العراقية، في بيان، إن عناصرها نفذت عملية استخباراتية في قضاء الدبس بكركوك، موضحة أنه نتج عن العملية ضبط منصتين لاطلاق الصواريخ و 14 قوانة مدفع رشاش عيار 57 و6 صواريخ متوسطة و24 قنبرة هاون عيار 60 ملم و55 حشوة قنابر وتجهيزات عسكرية مختلفة، وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية العراقية.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم، إلقاء القبض على أحد عناصر «داعش» الإرهابي بعد نصب كمين محكم، جنوب غربي «كركوك».

وقال إعلام الشرطة الاتحادية في بيان، إنه تبين بعد التحقيقات الأولية بأن العنصر الداعشي شغل عدة مناصب في التنظيم الإرهابي أهمها ناقل أشخاص وناقل مواد غذائية بين كركوك وصلاح الدين وديالى.

وفي سياق آخر، اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أيوب الربيعي، أن التوغل التركي في البلاد يتحمل وزره نظام صدام حسين السابق، محذرا من أطماع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في العراق، واحتمال وقوع توغل تركي كبير في شمالي العراق.

وكانت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية حذرت في وقت سابق في تقرير من أن أردوغان بات يتطلع الآن نحو العراق، إذ لم يعد هناك ما يوقفه بالنسبة له، وأن العمليات العسكرية التركية تكثفت بقوة العام الماضي، وهو ما يوحي بعملية أكبر في الأشهر المقبلة واحتلال أراض عراقية بحجة تطهير المنطقة الحدودية بين تركيا والعراق من أي وجود لعناصر من حزب «العمال الكردستاني»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.