مصادرة 70 شيشة وفض فرحين في حملات بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة 35 شيشة من 3 مقاهي مخالفة بقرى تل حوين وطاروط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بمشاركة شرطة المرافق حملة على الكافتريات والمقاهي بنطاق المدينة وأسفرت عن ضبط 35 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بفض فرح بقاعة أفراح على الطريق الدائري بالمدينة، منعا للتجمعات والحد انتشار فيروس كورونا، وفض فرح بملعب بقرية كفر الجنيدي وتم تفريق المواطنين، في ديرب نجم، وشن رئاسة المركز، حملة للتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات، وقام بتغريم 5 مواطنين وتحصيل الغرامة الفورية، حرصا على سلامتهم وصحتهم من العدوى بفيروس كورونا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة مشكلة من مسؤولي المتابعة الميدانية والإشغالات والإيرادات برئاسة المركز بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف للوقوف على مدى التزام السائقين والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال والمنشآت التجارية، بارتداء الكمامات، وأسفرت الحملة عن تغريم ٦ مواطنين وتحصيل الحد الأدنى من الغرامة الفورية، طبقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.