وزير الاتصالات يستعرض مع سفير بيلاروسيا استراتيجية مصر الرقمية

استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيرجي تيرينتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها بناء القدرات، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني.

وخلال اللقاء، أعرب طلعت، عن تطلعه إلى تعاون مثمر وتحقيق المزيد من الشراكات الواعدة خلال الفترة المقبلة مع بيلاروسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وكذلك تبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، وبناء قدرات العقول البشرية في البلدين، إضافة إلى التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي، مستعرضًا استراتيجية مصر الرقمية التي تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها والتي تعد رؤية وخطة شاملة ترسي أسس التحول إلى المجتمع الرقمي.

وأوضح طلعت، اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم الإطار التشريعي حيث صدر مؤخرًا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية الذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، كما يتمّ العمل حاليًا من أجل اصدار قانون المعاملات الإلكترونية.

ومن جهته، رحب سفير بتعميق التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنَّ التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في كل المجالات مع تزايد الاعتماد على أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم بأجمعه، مؤكّدًا أهمية التعاون فى اتاحة التدريب المتخصص من أجل توفير الكفاءات الشابة المتميزة في المجالات التكنولوجية.