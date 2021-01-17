سر كتابة هادي الجيار جملة «لا شيء» قبل وفاته بساعات

«لا شيء».. آخر كلمات الفنان الراحل هادي الجيار عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» قبل أن يرحل عن دنيانا، الأحد الماضي، داخل أحد مستشفيات القاهرة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ولم يُمهل القدر الفنان الراحل لتوضيح مقصده من كلماته، خاصة مع تدهور حالته الصحية عقب كتابته لها، ما استدعى سرعة نقله إلى مستشفى الهرم إلى أن وافته المنية هناك عن عمر ناهز 71 عاما.

اعتزال الفن

وكشف مصدر مقرب من الجيار لـ«الوطن» المغزى من كتابته لتلك الكلمات التي دونها في أثناء وجوده بمنزله قبل نقله للمستشفى، حيث شعر حينها بدنو الأجل بعد شعوره بآلام مبرحة في صدره وضيق في التنفس، لافتاً إلى أن هذا المنشور كان بمثابة إعلان غير مباشر من الفنان الراحل باعتزاله الفن، إذ لم يعد لديه جديداً ليقدمه بعد وصوله لمرحلة عمرية معينة.

وتابع المصدر بأن هادي الجيار كان يعتزم الكشف عن نبأ اعتزاله الفن عقب عرض الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» في رمضان المقبل، والذي قطع شوطاً كبيراً من تصوير دوره فيه، ولم يُمهله القدر لاستكمال الجزء المتبقي من مشاهده، ما وضع صناع العمل في مأزق حتى الآن.

كان هادي الجيار أعلن نبأ إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، حيث كتب: «أصابني فيروس كورونا اللعين.. برجاء الدعاء بالشفاء» وبعدها تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلي مستشفي الهرم وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة، قبل أن يتوفاه الله يوم 10 يناير بعد مسيرة فنية حافلة بالعديد من الأعمال المميزة.