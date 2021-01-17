الأرصاد: رياح وأمطار وانخفاص درجات الحرارة اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فترة تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب انتهت، بعد أن استمرت على مدار أسبوعين متواصلين، وبدأت موجة من الأمطار منذ الأسبوع الماضي أثرت على السواحل الشمالية للبلاد وبعض محافظات الوجه البحري، موضحة أنّ شدة الأمطار تزيد اليوم على السواحل الشمالية وتكون خفيفة لمتوسطة الشدة على السلوم ومطروح والإسكندرية، وتمتد لرشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح ودمياط، ثم تتجه لمحافظات الوجه البحري، وخاصة شمال الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، حيث تكون الأمطار من متوسطة لخفيفة اليوم، ومتوقع أن تستمر حتى الأربعاء المقبل.

الأمطار تختلف شدتها من محافظة لأخرى

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الأمطار تختلف شدتها من محافظة لأخرى ومن وقت لآخر، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ما يتسبب في قلة الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة السريعة والقريبة من المناطق الصحراوية بسبب الرمال والأتربة، ولذلك يجب توخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق.

درجات الحرارة تصل لـ18 درجة غدا

وتابعت شاكر أنّ درجات الحرارة بدأت تنخفض بشكل ملحوظ بعدما استمرت على مدار 3 أسابيع أعلى من المعدلات الطبيعية لها، لكنها بدأت تنخفض مرة أخرى، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة لـ20 درجة وتنخفض غدا لتصل لـ18 درجة مئوية.