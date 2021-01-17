محافظ المنيا يستقبل السفير الإيطالي لتعزيز فرص التعاون والشراكة

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني والوفد المرافق له، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات، وحضر اللقاء اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

وأكد السفير الإيطالي على أن العلاقات بين إيطاليا ومصر تاريخية وممتدة وتقوم على المصالح المشتركة والتعاون المثمر في مجال الاستثمار والثقافة والبعثات الأثرية.

وأعرب السفير الايطالي عن سعادته بتواجده على أرض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم، واصفا المنيا بأنها «مدينة جميلة»، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق أثرية جذابة، لافتًا إلى أنه سيعود إلى زيارتها قريبًا لزيارة المناطق الأثرية بها.

وأشاد محافظ المنيا، بقوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، واستعرض مع السفير الإيطالي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة.

وأكد محافظ المنيا علي حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، حيث تحظى المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.

ودعا المحافظ السفير الإيطالي إلى زيارة عدد من الأماكن السياحية التي تزخر بها المحافظة، منها دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، وهو أحد المواقع المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر.

وتابع المحافظ والسفير الإيطالي أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز أبوقرقاص، في جنوب المحافظة، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه، ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الذي يجري تنفيذه للحفاظ علي المياه في جميع أنحاء محافظة المنيا.