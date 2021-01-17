حملات موسعة لرفع الإشغالات بمدينتي رأس البر وفارسكور

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور، بالاهتمام بمنظومة النظافة العامة وبالمظهر الحضاري والشكل الجمالي، كما قامت الوحدة بحملة نظافة صباحية ومسائية شملت مدينة فارسكور بشوارعها الرئيسية والداخلية، لرفع مستوى النظافة العامة والظهور بالشكل الحضاري.

كما قامت الوحدة برفع كفاءة الحدائق العامة بقص وتقليم الأشجار والاهتمام بها، للظهور بالمظهر الجمالى اللائق بالمدينة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتصدي للمخالفات والباعة الجائلين، كما قامت الوحدة بحملة إشغالات بنطاق المدينة بهدف عودة الانضباط للشارع وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كنس الرمال ورفع المخلفات والقمامة

فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، بأعمال كنس الرمال ورفع المخلفات والقمامة من مختلف مناطق المدينة، ضمن سلسلة الحملات اليومية التي تشنها الوحدة لرفع مستوى النظافة، كما قام قسم الحدائق بتعزيز الجزيرة الوسطى بآخر شارع بورسعيد وتجميلها بنباتات الجزانيا بالإضافة لتهذيب المزروعات وقص الحشائش، في إطار اهتمام الوحدة برفع كفاءة المساحات الخضراء وتهذيب المزروعات بجميع مناطق المدينة.

ومن جانبه، قام قطاع النظافة بحملة مكبرة جديدة بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر بالإضافة لحملة إشغالات بالمنطقة لإزالة عشش ومخلفات العرب وبعض الأسوار المخالفة.

الالتزام بعمل الصيانات الدورية للمعدات

كما قام رئيس المدينة بجولة ميدانية صباحية، تفقد فيها الجراج الخاص بالوحدة ومتابعة عمل السيارات والمعدات وتوزيعها على المهام اليومية بالمدينة، وكذلك الورشة الخاصة بعمل الصيانات اليومية للمعدات بالجراج، موجهًا بضرورة الالتزام بعمل الصيانات الدورية للمعدات والحفاظ عليها، وكذلك بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العاملين بالحملة الميكانيكية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.