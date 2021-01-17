إغلاق بوغازي الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وارتفاع الأمواج، وذلك تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى التي اجتاحت المدينة منذ أيام.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ نوة الفيضة الكبرى يوم 12 يناير، وتستمر عادة لمدة 6 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية.

كانت محافظة الإسكندرية حذرت من تعرض المدينة، اليوم، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة الشدة.

وناشدت المحافظة ‏المواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظروف الجوية المتوقعة.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في الشوارع وذلك للتعامل السريع مع تساقط الأمطار

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بأنه لن نسمح بأي تقصير في حق المواطن، وكلف باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله أو يستغل منصبه بشكل سيئ، محذرًا أنه لا مجال للفساد أو التقاعس بيننا وسيتم مكافحة ذلك بكافة الطرق.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بأن كل منهم مسؤول مسؤولية كاملة عن الحي الخاص به، مكلفهم بالمتابعة الميدانية وعمل جولات مفاجئة للوقوف على الخدمات والملفات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.