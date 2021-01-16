رئيس غرفة الإسكندرية يدعو لاستيراد المواد الخام من أفريقيا دون وسيط

أوضح أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن مصر تستورد بـ70 مليار جنيه، مواد خام وسلع وسيطة من أفريقيا من خلال دول أوروبية وسيطة، ولذلك يجب العمل على أن يكون الاستيراد مباشرة من الدول الأفريقية، دون تدخل أي دول وسيطة.

وأضاف خلال كلمته في استضافة وفد من جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن غرفة الإسكندرية مستعدة للتعاون في أي أمر يخلق جسور تعاون مشترك بين مصر والدول الأفريقية، بيما يعود بالنفع على الأفارقة وعلى مصر، مشيرًا إلى أنه يجب أن نستهدف أن تمثل القارة الإفريقية أكثر من 50% من التبادل التجاري في ميزان المدفوعات.

وأكد أن أفريقيا مستقبل العالم، فالقارة الأفريقية لم تعلن عن أسرارها بعد، مؤكدًا أن العالم يسعى لاستغلال ما هو موجود داخل إفريقيا، فأفريقيا تتعدى الملياري مستهلك، ما يؤكد أنها سوق قابل للنمو والتنمية.

ولفت إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري في أفريقيا، موضحًا أهمية التواصل البري بين مصر والدول الإفريقية، فالتواصل البري هو الذي يسمح بالتنقل والانتقال، وبالتالي خلق وحدة واتحاد بين مصر والدول الأفريقية كافة، مؤكدًا أن مصر ستستفيد بشكل كبير من تواجد طريق بري.

من جانبه، قال يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة إن تأسيس غرفة الإسكندرية يعد صفحة مهمة في تاريخ مصر، مؤكداً ضرورة التعامل مع الدول الأفريقية بفلسفة جديدة، لافتا إلى أن من أهم التحديات صعوبة النقل بين مصر والدول الإفريقية، فيجب العمل على أن تكون مصر هي محور التنقل بين الدول الأفريقية.

وأكد أن التحدي المقبل هو بناء الثقة مع شعوب أفريقيا، وسيكون هذا التحدي هو هدفنا خلال العامين المقبلين، ومن التحديات أيضًا الاستثمار في البنية التحتية، مؤكدًا أن رئيس جمهور مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالقارة الأفريقية بشكل كبير، والرؤية السياسية لمصر تهتم بأفريقيا، ما سيساعد في كسب ثقة الشعب الأفريقي، مشيراً إلى أن الجمعية قد طالبت بإنشاء هيئة سلامة غذاء ودواء أفريقية، لتسهيل عملية التصدير.

وأوضحت المهندسة صوفي الديهي نائب رئيس لجنة التجارة الخارجية، أهمية إنشاء منطقة حرة، لتيسير التعامل بين الدول الأفريقية، فيما أكد السيد أبو القمصان مستشار الغرفة، أن التنمية الحقيقية بين الدول الأفريقية تأتي من خلال استخدام الموارد الطبيعية، فأفريقيا هي مصدر أساسي للموارد الطبيعية، ويجب التحرك في هذا المجال، فهناك فرص كبيرة لمشاركة الدول الأفريقية في عمليات التصنيع.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور كرم كردي، وأشرف أبو إسماعيل، ومحمد حفني، والدكتور عمر الغنيمي، والمهندس محمد فتح الله، و محمود مرعي، والبديوي السيد، و السيد أبو القمصان مستشار الغرفة، وبسنت قاسم مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولي وشؤؤون أوروبا والأمريكتين.