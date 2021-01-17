التعليم: امتحانات الدبلومات الفنية تحريريا وليس بحثيا في 19 مايو 2021

حسم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، الجدل الدائر بشأن تحويل امتحانات شهادة الدبلومات الفنية من تحريرية إلى مشروعات بحثية بسبب تفشي فيروس كورونا، قائلا إنّ امتحانات الدبلومات الفنية ستعقد تحريريا وليس بحثيا في 29 مايو المقبل، وأعدت الوزارة سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال استمرت أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال مجاهد، لـ«الوطن»، إنّه لا نية لإلغاء امتحانات الدبلومات الفنية حال ساءت الأوضاع بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنّ وزارة التعليم لديها من الخبرات للتعامل مع تلك الظروف الصعبة مثلما حدث العام الماضي، وتتابع الوزارة مستجدات فيروس كورونا بشكل يومي، لوضع خطة استئناف العام الدراسي 2020-2021، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي فى 20 فبراير المقبل.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الدولة تولي اهتماما شديدا بتطوير العملية التعليمية بمصر، في إطار النهج الاستراتيجي للدولة لبناء الإنسان المصري من الجوانب كافة، وعليه فإنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف لتكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، لرفع جودة التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل وأحدث النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي، والقضاء على البطالة.

وأشار مجاهد، إلى أنّ الوزارة نجحت في تسيير الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020-2021، بنجاح رغم التحديات والصعوبات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنّه لا مجال عن إلغاء الامتحانات أو إلغاء الدراسة، وامتحانات الدبلومات الفنية ستعقد ورقيا وليس إلكترونيا، كما أنّ التعليم الفني يشهد تطورا كبيرا في مصر مؤخرا.

وألتزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقرار مجلس الوزراء بتعليق الدراسة في المدارس، ولجأت إلى نظام التعلم عن بعد «أون لاين» في الفترة من 2 يناير وحتى 15 من الشهر الحالي، حيث منحت الوزارة الطلاب إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 36 يوما، تبدأ من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل، لأول مرة بسبب تفشي فيروس كورونا.