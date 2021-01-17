إزالة 15 تعد على الطريق بمغاغة ووقف بناء بدون ترخيص في المنيا

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الأحد، حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية دماريس، ضمن جهود المحافظة للقضاء على التعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالقضاء على عشوائية البناء والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير محضر بالواقعة للتحويل إلى النيابة العسكرية

من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم رصد المخالف، وعلى الفور تم إيقاف أعمال البناء بالإضافة للتحفظ على مواد البناء المستخدمة، وتحرير محضر بالواقعة للتحويل للنيابة العسكرية، مشيرًا إلى استمرار جهود الوحدة المحلية في متابعة منظومة النظافة العامة، حيث تم مواصلة أعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بنطاق القرية.

علي صعيد آخر، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالمركز، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف القضاء على العشوائية وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين.

وفي السياق ذاته، قال محمد السيد رئيس المركز، إنه تم خلال الحملات إزالة 15 حالة تعد على حرم الطريق، بالإضافة لإزالة حالتي من الاشغالات الثابتة، ضمن خطة الوحدة المحلية لرفع الاشغالات تمهيدًا لرصف الطرق بالمركز.

وأضاف رئيس المركز، أنه بجانب حملات رفع الاشغالات، تم تركيب 26 كشاف ليد جديد، ضمن الجدول الزمني المحدد لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية بصفة مستمرة، قبل البدء في أعمال رصف الطرق.

وتواصل الوحدات المحلية بالمحافظة شن الحملات لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأرض الزراعية، وكذا مخالفات البناء بدون ترخيص، والإشغالات بالطرق العامة والميادين.

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