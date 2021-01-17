هيئة قناة السويس تدعم القنطرة شرق بمعديتين وساحة انتظار

قرر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، دعم موقع معديات القنطرة شرق بمعديتين للعمل جنبًا إلى جنب مع المعدية الموجودة بالموقع، وأخرى للعمل كبديل حال حدوث أي أعطال فنية.

وتفقد «ربيع»، عدداً من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة، وبرفقته مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

ووجه رئيس الهيئة بتشكيل لجنة مشتركة تضم كلًا من إدارات الترسانات والأشغال والهندسية لمعاينة موقع معدية الأفراد بالقنطرة غرب، ووضع مخطط عام لتطويره يضمن رفع كفائته وتلبية متطلبات العبور اليومي لمواطني مدينة القنطرة ومدينة شمال سيناء.

وكلف «ربيع» بتطوير مداخل ومخارج المعدية في الشرق والغرب، ورفع كفاءة المراسي الخاصة بالمعديات، وتطوير وتحديث المعديات لضمان راحة العابرين وتجهيز ساحة انتظار مغلقة مصممة على أحدث مستوى.

وأكد أهمية رفع كفاءة مرفق المعديات بشكل عام والمتابعة الدورية لحالته الفنية، والعمل على تسهيل إجراءات الفحص والتفتيش بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، وذلك لخدمة حركة انتقال المواطنين من الشرق إلى الغرب.

وقال إن التطوير يأتي لمنع التكدس والازدحام وتحقيق التكامل المطلوب مع محاور العبور المختلفة عبر القناة، مشدداً على أهمية عدم تشغيل المعديات في أوقات الشبورة لضمان سلامة العابرين وحفاظاً على الأرواح.

واستمع الفريق ربيع إلى شرح تفصيلي من المهندس أشرف حسن مدير إدارة الترسانات، والمهندس محمد الكيكي رئيس قطاع مرفق المعديات ببورسعيد عن الحالة التشغيلية لموقع عمل معدية الأفراد بالقنطرة غرب التابع لإدارة الترساناتن والذي يعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع مركز مراقبة حركة الملاحة، ليصل متوسط معدل العبور اليومي للمواطنين 12 ألف مواطن يومياً.

وتوجه الفريق أسامة ربيع لتفقد شركة القناة للاستزراع السمكي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على معدلات الإنتاج، ونتائج تقدم الأعمال الإنشائية بالمباني الإدارية وأماكن الإعاشة للعاملين، علاوة على تفقد أحواض الاستزراع والترعة الفرعية والمصرف الرئيسي.

وأكد أهمية زيادة نسبة أحواض استزراع أسماك العائلة البورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني من الأسماك داخل مصر وتلبية احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين.