«الأورمان» تستحدث نظاما للتبرع لمرضى القلب غير القادرين بالمنيا

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية تستكمل دعمها لمرضى القلب غير القادرين بالمجان فى المنيا، من خلال استحداث نظام جديد للتبرع لمرضى القلب يمكن الجميع من المساهمه لعمل الخير.

وذكر أن النظام الجديد يقوم على المشاركة بعملية قلب بـ36000 جنيه، ويمكن للأشخا تقسّيطها على 10 شهور (3600 جنيه شهريًا)، أو بالمناصفة بالتقسيط، وذلك من خلال التبرع بنصف ثمن العملية ولمدة 10 شهور، أو بسهم القلب بـ 250 جنيهًا.

وأضاف «شعبان»، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، خاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، مما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

أوضح «شعبان» أن جمعية الأورمان نفذت 3600 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة المنيا، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، ويتم إجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

في سياق آخر، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية دلجا بمركز ديرمواس، والتي تستمر على مدار يومين بدءً من غداً الاثنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر)، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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