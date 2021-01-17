السجون تعرض فيلما تسجيليا عن تأهيل السجناء بحضور وكالات أنباء عالمية

عرض قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فيلما تسجيليا عن المعاملة التي يلقاها السجناء داخل السجون المصرية، حيث تضمنت اللقطات تنظيم احتفالا للأقباط المسجونين بعيد الميلاد المجيد، داخل السجن.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية نظمها قطاع السجون، تحت قيادة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، لعدد 16 وكالة أنباء وصحيفة عالمية وعدد من المنظمات الحقوقية.

ومن جانبه أكد اللواء طارق مرزوق، على أن الدور الفعال الذي يقوم به قطاع مصلحة السجون، هو تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث لتأهيل وإصلاح المساجين.

وفى بداية الزيارة، أكد اللواء طارق مرزوق، أن ما يتردد بالخارج بشأن الآلية التي تدار بها السجون من الداخل يشوبها الكذب والافتراء، وأن القانون هو السائد ويطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز.

وأضاف: «لدينا مسؤولية في غاية الخطورة لإعادة تأهيل وإصلاح الخارجين عن القانون بالصورة التي تعيده عضوا فعالا في المجتمع».

يذكر أن اللواء طارق مرزوق تولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، الخميس الماضي، بعد أن تم نقله فى حركة تنقلات اجرها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث كان يشغل منصب مدير أمن الجيزة.

كما شملت الحركة تولى اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث بمديرية أمن الجيزة، قادما من قطاع الأمن العام.