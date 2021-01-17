انهيار عقار قديم خال من السكان وسط الإسكندرية

شهدت منطقة العطارين انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، وخال من السكان، بحي وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغًا يفيد سقوط العقار رقم 1 بشارع المرادي، والمتفرع من الميرغني بمنطقة العطارين.

وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة العطارين إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق علوية، وخالٍ من السكان، وأن أجزاء كبيرة منه انهارت دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى وضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة صباح اليوم، والتي تشير إلى فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، ولكن من بعد الظهر قد تغزر قليلا خاصة على الساحل، وتبقى فرص الأمطار قائمة طوال اليوم على فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتى دخول الليل.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏ واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وارتفاع الأمواج، وذلك تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى التي اجتاحت المدينة منذ أيام.

وقال ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.