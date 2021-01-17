«مياه الروضة» تحصل على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، وهي أحد الشهادات الدولية التي تعد مؤشرا لكفاءة المحطة وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

منحت بعد مراجعة شاملة لإجراءات وضوابط التشغيل

وأعلن المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، حصول محطة مياه الروضة على شهادة TSM، والتي تُمنح بعد مراجعة شاملة ودقيقة لإجراءات وضوابط التشغيل لمحطات مياه الشرب، للتأكد من مطابقة منظومة إدارة هذه المحطات للمعايير القياسية في التشغيل والصيانة، مشيرا إلى أن محطة مياه الروضة تخدم مناطق «المنيل - مصر القديمة - الأباجية - عين الصيرة - فم الخليج - الخليفة».

وأكد أنه سيستفيد من خدماتها ما يزيد على 450 ألف نسمة ويصل متوسط إنتاج المحطة من مياه الشرب إلى 140 ألف متر مكعب فى اليوم.

وأضاف أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لديها خطة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه، وحصولها على شهادات الاعتماد والجودة في إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب، ضمن توجيهات الشركة القابضة لتقديم خدمات متميزة وبأعلى مواصفات تتماشى مع المعايير العالمية.

تجهيز 3 شبكات بالقاهرة للحصول علي الشهادة

من جانبه قال المهندس عمرو عادل مدير عام إدارة التفتيش بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه يجرى الآن تجهيز 3 شبكات جديدة بالقاهرة للحصول على شهادة TSM وهم «الخلفاوي- الزاوية- الشرابية»، ويتم تجهيز محطة مياه مسطرد وشمال حلوان أو المرج للحصول على شهادة T.S.M.

وأوضح أن خطة الشركة القابضة تستهدف تأهيل نحو من 30 إلى 35 محطة جديدة تحصل على شهادة T.S.M خلال هذا العام.