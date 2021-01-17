صورة نادرة لفاتن حمامة أثناء غسلها ملابس ابنتها «نادية»

حصلت «الوطن» علي صورة نادرة للفنانة الراحلة فاتن حمامة أثناء غسلها لملابس ابنتها «نادية» التي أنجبتها من زوجها المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1948.

الغسالة الكهربائية

وتظهر فاتن حمامة منهمكة في غسل ملابس ابنتها بالغسالة الكهربائية، وترافقها مربية ابنتها وتدعي «ماريكا»، والتي استعانت بها للاعتناء بطفلتها أثناء انشغالها بتصوير أعمالها الفنية، ومع ذلك كانت سيدة الشاشة العربية تستغل أوقات فراغها في الجلوس مع ابنتها واللعب معها لتعويض فترة تغيبها عنها.

وخاضت ابنة فاتن حمامة أولي تجاربها التمثيلية وهي طفلة في فيلم «موعد مع السعادة»، التي شاركت فيه إلي جانب عماد حمدي، عبدالوارث عسر وحسين رياض، وبعدها توارت عن الأنظار لتظهر في شبابها من خلال فيلم «حكاية وراء كل باب» وفيلم «ضيف علي العشاء» لتعتزل الفن بعدها وتسافر خارج مصر.

الانفصال

وانفصلت فاتن حمامة عن زوجها عزالدين ذو الفقار بعد 3 أعوام من إنجابها لطفلتهما، وتزوجت بعدها بعام من الفنان العالمي الراحل عمر الشريف الذي كان يعامل «نادية» كابنته، ولم تتغير علاقته بها حتى بعد إنجابه لـ «طارق» من سيدة الشاشة العربية.

وكانت نادية ذو الفقار، أكدت في تصريحات صحفية، أن عمر الشريف كان بمثابة أب ثان لها، حيث كان يشتري الألعاب لها ويصطحبها للتنزه في أماكن عديدة، ولا يتردد في توجيه نصائحه إليها، كما أنه لم يُفرق في المعاملة بينها وبين ابنه «طارق»، الذي طالبها بالاهتمام بشئونه لأنه أخيها الوحيد.

وتحل الذكري السادسة لرحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، اليوم الأحد، إذ غيبها الموت في 17 يناير عام 2015 إثر تعرضها لأزمة قلبية في منزلها أودت بحياتها