مريم فخر الدين عن لقب فاتن حمامة بـ«سيدة الشاشة»: ليه هو إحنا خدامات

«لو هى سيدة الشاشة.. طب إحنا كنا إيه؟ الخدامات على الشاشة»، عبارة قالتها الفنانة مريم فخر الدين، في إحدى لقاءاتها التليفزيونية، اعتراضًا على منح فاتن حمامة التي رحلت في مثل هذا اليوم 17 يناير عام 2015 لقب «سيدة الشاشة العربية».

تزوجت كل منهما الشقيقان محمود وعزالدين ذوالفقار

قبل نهاية التسعينيات من القرن الماضي، قالت الفنانة مريم فخر الدين، في تصريحات صحفية، إنها لا تقصد الهجوم على فاتن حمامة لأنها زميلة عزيزة وابنتها ابنة عم ابنتي، ولكن ترفض منحها لقب «سيدة الشاشة العربية» واصفة إياه باللقب المستفز لها ولبنات جيلها.

وكانت هناك صلة نسب تجمع بين الفنانة مريم فخر الدين، التي سبق لها الزواج من المخرج محمود ذو الفقار وأنجبت ابنتهما إيمان، والفنانة فاتن حمامة التي تزوجت من الشقيق الآخر وهو المخرج عزالدين ذو الفقار وأنجبت ابنتهما نادية.

لكل فنانة جمالًا يختلف عن الآخرى، لكن مريم فخرالدين، في أحاديثها الصحفية كانت دائمًا تعتز بجمالها وصفته بأنه «جمال ملوك» أما فاتن حمامة «جمالها جمال فلاحين»، الأمر الذي أثار كثيرًا غضب فاتن حمامة.

فاتن حمامة أكثر فنانات جيلها أجرًا الأمر الذي أثار غيرتهن

عرفت فاتن حمامة طريق الفن وهى صغيرة، وسهّل الأمر بعد فوزها بلقب أجمل طفلة بمصر، الأمر الذي جعل المخرج محمد كريم يقوم بإسناد دور لها وهى طفلة لم تتجاوز السنوات الـ7 من عمرها أمام محمد عبدالوهاب، في فيلم «يوم سعيد» عام 1940، وتكررت التجربة بعدها بنحو 4 أعوام والوقوف أمام موسيقار الأجيال مرة أخرى من خلال فيلم «رصاصة في القلب».

وعندما بلغت فاتن حمامة السادسة عشر من عمرها وأصبحت شابة جميلة، وقفت أمام يوسف بك وهبي من خلال فيلم «ملاك الرحمة» و«بيومي أفندي»، وحققت نجاحًا كبيرًا وتصدر اسمها أفيشات الأفلام وقدمت عددًا من الأفلام الهامة في تاريخ السينما، وكانت تعد من أعلى الممثلات أجرًا وقتها الأمر الذي أثار غيرة كثير من الفنانات وقتها.