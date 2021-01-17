ابن شقيقة فاتن حمامة: كانت قريبة مننا وواصلة لمشاعر الصغير والكبير

قال الدكتور عمرو المليجي، نجل شقيقة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وأستاذ كلية الطب بجامعة القاهرة، إن خالته الفنانة الراحلة فاتن حمامة كانت قريبة من أبناء أشقائها جدا، وكانت تمثل له الأم الثانية، وكانت والدته قريبة من شقيقتها الفنانة الراحلة فاتن حمامة وتجمعهما ذكريات كثيرة.

وأكد أن الفنانة الراحلة كانت قريبة من الجميع صغيرا وكبيرا، مشيرا إلى أنه وقت وفاة والده كان لديه 16 عاما وكانت الفنانة فاتن حمامة كانت أو من تواجد في منزلهم للوقوف بجوارهم في هذا المصاب.

فاتن حمامة كانت قريبة من عائلتها

وأضاف نجل شقيقة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الفنانة فاتن حمامة كانت قريبة من عائلتها، وكانت قادرة على فهم مشاعر الجميع، وتحب إحساس العائلة، وحريصة على التواجد الدائم معها.

وقال إن عائلتها كانت لآخر لحظة قبل وفاتها معها وبجانبها، وآخر حوار دار بينه وبين فاتن حمامة كان يوم وفاتها حيث كانت منتبهة وفي حالة صحية جيدة، وخرجت للتمشية مع زوجها وتناولا الغذاء وبعد عودتها للمنزل تعرضت للأزمة القلبية وتوفاها الله، ولكنها قبل ذلك اليوم كانت لم تظهر عليها أي مؤشرات للتعب أو أي علامات تشير إلى أنها قريبة من الوفاة.

فاتن حمامة كانت تحضر كل المناسبات الخاصة بالعائلة

وتابع أن فاتن حمامة كانت حريصة على التواجد وحضور كل المناسبات الخاصة بالعائلة، «عمرها ما تأخرت ودايما موجودة».

الفنانة فاتن حمامة من مواليد 27 مايو 1931 بمحافظة المنصورة، وتوفت في 17 يناير 2015 بمحافظة القاهرة.