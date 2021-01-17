ابن شقيقة فاتن حمامة ينشر صورا عائلية لخالته للمرة الأولى

اختص الدكتور عمرو المليجي، ابن شقيقة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وأستاذ كلية الطب بجامعة القاهرة، برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، بصور حصرية للفنانة فاتن حمامة والتي تعرض للمرة الأولى بمناسبة ذكرى وفاتها، وهذه الصور كانت من حفل زفاف شقيقته دينا، وتظهر الفنانة فاتن حمامة في الصور مع العروس ابنة شقيقتها وعريسها، كما تظهر في الصور شقيقة الفنانة فاتن حمامة، ووالدة العروس، وشقيقاتها الأخريات، ويظهر في الصور أيضا زوج الفنانة فاتن حمامة محمد عبدالوهاب.

الفنانة فاتن حمامة كانت تحب إحساس العائلة

وقال ابن شقيقة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الفنانة فاتن حمامة كانت قريبة من عائلتها، وحريصة على التواجد الدائم معها، وآخر حوار دار بينه وبين فاتن حمامة كان يوم وفاتها حيث كانت منتبهة وفي حالة صحية جيدة، وخرجت للتمشية مع زوجها وتناولا الغذاء وبعد عودتها للمنزل تعرضت للأزمة القلبية وتوفاها الله، ولكنها قبل ذلك اليوم كانت لم تظهر عليها أي مؤشرات للتعب أو أي علامات تشير إلى أنها قريبة من الوفاة.

وأكد أنها لم تكن تتأخر على أحد في أي مساعدة وكانت تمد يدها للجميع، «كانت لو قادرة تساعد حد في حاجة كانت بتساعد مش مجرد كلام، وكانت بتتابع لو في أزمة مع حد أو مشكلة وكنا بنآخد رأيها ونرجعلها في حاجات كتيرة».

الفنانة فاتن حمامة من مواليد 27 مايو 1931 بمحافظة المنصورة، وتوفت في 17 يناير 2015 بمحافظة القاهرة.