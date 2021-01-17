انضباط والتزام داخل قاعة البرلمان.. وانعقاد الجلسة في موعدها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، حالة من الانضباط الشديد داخل القاعة، وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عقد الجلسة البرلمانية في موعدها المعلن في الجلسة البرلمانية الخميس الماضي.

ومع بداية الجلسة، طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، النواب، الالتزام بمقاعدهم، وتلا البيان الصادر عن الاجتماع الأول للجنة العامة اليوم، الذي انتهى لعدة قرارات، أبرزها استدعاء رئيس الوزراء والوزراء أمام النواب، خاصة أنّه وبمراجعة برنامج الحكومة «مصر تنطلق» تبيّن وجود قصور في التنفيذ.

الموافقة على منحة المساعدة بين مصر وأمريكا للحوكمة الاقتصادية الشاملة

وعقب ذلك، حرص رئيس مجلس النواب على مناقشة الاتفاقيات الدولية المعروضة ضمن جدول أعمال الجلسة، وشهدت الجلسة التزام النواب بتقاليد الممارسة البرلمانية تحت القبة.

وكان مجلس النواب وافق برئاسة الدكتور حنفي جبالي ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والممثلة في الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة، وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها «الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019».

وطبقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وبمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، تُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية منحة بمبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليونا و675 ألف دور أمريكي، ويعد المبلغ أحد الدفعات لإجمالي المساهمة الإجمالية للوكالة، التي تقدر بـ113 مليونا و575 ألف دولار إجمالي، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.