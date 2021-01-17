افتتاح عمومية الاتحاد العربي لكمال الأجسام بالإسكندرية بمشاركة 15 دولة

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي لبناء الأجسام واللياقة البدنية دورة 2025/2020، والتي تمتد حتى 18 يناير الجاري.

وتشارك في الجمعية 15 دولة عربية هي مصر والسعودية وليبيا وعمان وتونس والسودان واليمن وسوريا والإمارات والأردن وفلسطين والعراق والمغرب وموريتانيا ولبنان.

ورحب المحافظ بالأشقاء العرب علي أرض الإسكندرية، معربًا عن سعادته بافتتاح هذا المحفل العربي الكبير الذي يأتي بمشاركة 15 دولة عربية.

وأشار «الشريف»، إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكمال الأجسام تعد استكمالًا للعرس الرياضي العالمي الذي تستضيفه مصر حالياً وهو بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.

وقدم المحافظ التهنئة إلى الدكتور عادل فهيم، على رئاسته الاتحاد العربي لكمال الأجسام للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدًا أن فوز مصر هو بمثابة فوز للدول العربية.

وأكد أن المحافظة حريصة علي تقديم الدعم الكامل لجميع الأنشطة الرياضية ليس لنشاط واحد ، مشيراً إلى أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على رؤساء الأحياء بأنه لن نسمح بأي تقصير في حق المواطن، وكلف باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله أو يستغل منصبه بشكل سيئ، محذرًا أنه لا مجال للفساد أو التقاعس بيننا وسيتم مكافحة ذلك بكافة الطرق.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بأن كل منهم مسؤول مسؤولية كاملة عن الحي الخاص به، مكلفهم بالمتابعة الميدانية وعمل جولات مفاجئة للوقوف على الخدمات والملفات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.