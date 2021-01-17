وضع باكيات أسفل كوبري ميدان الساعة بالإسكندرية لمنع الإشغالات (فيديو)

تابع اللواء محمد الشريفـ محافظ الإسكندرية، اليوم، في جولة مفاجئة، أعمال إزالة الإشغالات المخالفة، أسفل كوبري ميدان الساعة بفيكتوريا بحي المنتزة أول.

وشدد المحافظ خلال الجولة على الإزالة الفورية لجميع الإشغالات، وذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزة أول.

وكلف المحافظ رئيس حي المنتزة أول، بوضع تصور ودراسة شاملة لإنشاء «باكيات» أسفل الكوبرى بميدان الساعة، لمنع الإشغالات بالميدان بصورة نهائية، بما يضمن تقنين وضع الباعة الجائلين، وعدم وجود ضرر على المواطنين المارة وتحقيق السيولة المرورية بالميدان والمظهر الحضاري.

وأكد الشريف أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص ولن تتسبب في قطع عيش مواطن، ولكن علينا جميعا الإلتزام بالقانون، والالتزام التام بالأماكن التي سيتم تحديدها، لافتا إلى أن هذا الكم من الإشغالات غير مقبول نهائيا.

وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة لأعمال إزالة الإشغالات والتعديات وعدم السماح برجوع تلك الإشغالات مرة أخرى، محذرا من أنه سيتم محاسبة أي مسئول مقصر في عمله، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاهه.

وفي تلك المناطق، يتواجد البلطجية الذين جعلوا من أنفسهم أصحابًا وملاكًا للشارع، يفرضون «الإتاوة» بتأجير أماكن الفرش للباعة، ما ترتب عليه مشاكل عدة، أبرزها العشوائية في حركة الناس والمرور، إضافة إلى انتشار المشاجرات والخلافات، فضلا عن أزمة أصحاب المحلات الذين يشعرون بالظلم نظرا للالتزامات التي تقع على عاتقهم من إيجار وكهرباء ومياه وضرائب، فيما ينافسهم «الفريشة» بأقل الأسعار لغياب تلك الالتزامات عنهم، ما يخلق سوقا غير متكافئ.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، إنه في غضون 24 ساعة قد شهد الميدان 3 حملات لمنع عودة الباعة الجائلين مجددا وتأكيدا على إتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الميدان، وفرض القانون والارتقاء بالمستوي الجمالي والحضاري لميدان من أهم ميادين الثغر، مشيرا إلى استمرار المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الاشغالات.

وأكد أنه تم رفع وإزالة عدد كبير جدا من حالات الاشغالات المتنوعة والتعديات، وفروشات الباعة الجائلين، ورفع الاكشاك والفروشات المخالفة، والتحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة، كما تم تطهير الميدان من كميات كبيرة من الطاولات والأقفاص والهالك، حتى يعود لقيمته الحضارية المعروفة عنه.