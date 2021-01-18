«الصحة» تحدد إجراءات جديدة للوقاية من كورونا في المطار أثناء السفر

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والإجراءات الوقائية للحماية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا خاصة بالمسافرين فى المطارت، تأتى هذه الإرشادات تزامنا مع ظهور بعض السلالات الجديدة للفيروس فى بعض الدول والحديث عن التطورات الجديدة التى طالت الفيروس.

وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها، إنه يجب على الملتزمين المسافرين وجميع المتواجدين فى المطار القيام بارتداء الكمامات، والالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر بين كل مسافر والآخر لتحقيق التباعد الاجتماعي.

تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة

وتابعت الوزارة أنه يجب تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة، فضلا عن قياس درجة حرارة المسافرين وجميع المتواجدين بالمطار.

وحددت الوزارة الطرق الصحيحة لارتداء الكمامات والتى تمثلت فى : تغطية الفم والأنف بالماسك وتجنب لمس الماسك أثناء ارتداء وفي حالة لمسه اغسل يديك بالماء والصابون أو افركها بمطهر كحولى، وتخلص من الماسك بمجرد أن يصبح رطبا وارتدِ آخر ولا تستخدم الماسكات ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.

«الصحة» تناشد المواطنين بضرورة استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية

وشددت الوزارة على ضرورة استمرار المواطنين بالإجراءات الاحترازية للفيروس من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والحفاظ على التهوية الجيدة وعدم المصافحة أثناء اللقاء أو الأحضان وغيرها من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات معدية.

كما أطلقت الوزارة عددا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للاطلاع على مستجدات الفيروس، وتلقي الاستفسارات من المواطنين كافة بشأن كورونا، فضلا عن برنامج «صحة مصر»، الذي يوفر المعلومات كافة، بخصوصه

وقالت الوزارة إنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشر جيد لتعافي المريض من فيروس كورونا.