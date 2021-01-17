«الصحة» توضح أبرز المعلومات عن مرض السكري وطرق الوقاية منه

قدمت وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية بسيطة لمصابي مرض السكري، يأتى ذلك من خلال دورها فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ومتابعة المؤشر المرضي على مستوى البلاد من خلال العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعراض مرض السكر والتى تكشف إصابتك بالمرض بدون معرفة المواطن بأنه من مصابي المرض، وجاءت الأعراض وفقا لوزارة الصحة حدوث التهابات متكررة فى الجلد، وألم وتنمل فى اليدين والقدمين والإحساس بالإعياء والخمول والإجهاد وشدة العطش والجوع وعدم وضوح الرؤية وفقدان الوزن وكثرة التبول.

«الصحة»: 5 عادات صحية تحمى الشخص من التعرض للإصابة بمرض السكري

وحددت وزارة الصحة فى منشور توعوي لها قالت فيه هناك 5 عادات صحية تحمى الشخص من التعرض للإصابة بمرض السكري جاءت على رأسها اتباع نظام غذائي صحي، والتخلص من السمنة وزيادة الوزن وممارسة الرياضة بانتظام والمداومة على شرب المياه وضرورة الإقلاع عن التدخين.

كما أشارت الوزارة إلى كيفية السيطرة على مرض السكري وتمثلت فى عدد من الخطوات منها تناول الأغذية الصحية قليلة السكريات والنشويات والدهون والمتابعة الطبية وتناول العلاج بانتظام، ومتابعة مستوى سكر الدم بانتظام، شرب كميات كافية من المياه والحفاظ على الوزن الصحي.

«الصحة» تكشف أهم التحاليل الدورية لمرضى السكري

وأوضحت الوزارة أهم التحاليل الدورية لمرضى السكري وتمثلت في وظائف الغدة الدرقية عند مرضى السكري من النوع الأول، زيارة طبيب القلب والأسنان ، الدهون والكوليسترول، فحص قاع العين، فحص القدمين، وظائف الكبد، الهيموجلوبين السكري.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات معدية.

كما أطلقت الوزارة عددا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإطلاع على مستجدات الفيروس، وتلقى الاستفسارات من المواطنين كافة بشأن كورونا، فضلا عن برنامج «صحة مصر»، الذي يوفر المعلومات كافة، بخصوصه.