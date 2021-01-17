أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية ورفع حالة الطوارئ القصوى

اجتاحت مدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، أمطار غزيرة، حيث هطلت الأمطار بشكل كثيف دون توقف، وهبت رياح باردة، وارتفع موج البحر عن منسوبه الطبيعي.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى لاستقبال الأمطار الغزيرة، حيث تم انتشار سيارات الصرف الصحي في جميع الشوارع للتعامل الفوري والسريع مع تجمعات المياه في الشوارع.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وارتفاع الأمواج، وذلك تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى التي اجتاحت المدينة منذ أيام.

وانتشرت سيارات الصرف الصحى في الشوارع من أجل سحب المياه في الشوارع.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ نوة الفيضة الكبرى يوم 12 يناير، وتستمر عادة لمدة 6 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوي والاستعداد وتم انتشار السيارات الكسح والتي تبلغ 92 سيارة لسحب المياه من الشوارع ومنع اى تجمعات أو تعطيل حركة المرور في السيارات.

واضاف أن الشركة في الشارع تتعامل بشكل سريع من اي تجمعات المياه مع البدء الفوري في استقبال كافه البلاغات من قبل المواطنين.