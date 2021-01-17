أمطار متوسطة ورياح شديدة على معظم مدن البحيرة

شهدت العديد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، قبل قليل، هطول أمطار متوسطة تصحبها رياح شديدة على المناطق الساحلية.

وأغرقت مياه الأمطار الشوارع دون تأثير على حركة المرور، أو عرقلة حركة المواطنين أثناء السير، فيما حذرت الوحدات المحلية جميع المواطنين من الخروج في الأمطار الشديدة، وشددت على الابتعاد عن أعمدة الإنارة، في الوقت الذي أعلنت فيه إدارتا بوغازي رشيد والمعدية رفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وشهدت مدن إدكو ورشيد وكفر الدوار وأبو حمص ودمنهور وأبو المطامير، هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح، وأعلنت إدارة بوغازي رشيد والمعدية حالة الطوارئ، وإغلاقهما أمام حركة الصيد والمراكب، ورفعت الوحدات المحلية درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أي أزمات قد تحدث نتيجة الأمطار المحتمل زيادتها حسب تقرير هيئة الأرصاد.

فيما شهدت باقي المدن هطول أمطار خفيفة، وعلى فترات متقطعة، ولم تتأثر حركة السير بالمركبات داخل هذه المدن، فيما اتخذت الوحدات المحلية هناك شئونها تحسباً لزيادة الأمطار.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة سائقي المركبات بأنواعها، من السرعة الزائدة على الطريقين الزراعي والدولي الساحلي، فيما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى، تحسباً لوقوع أي حوادث بسبب الأمطار.

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات جوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب، ومسئولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، على ضرورة الالتزام بإلغاء الإجازات، واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة، وتجهيز المعدات اللازمة لمواجهة الظروف الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالمشاركة المجتمعية مع الشركات، لمواجهة تلك الظروف، ومتابعة جاهزية جميع المعدات.