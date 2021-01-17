عرض غريب يظهر على مرضى كورونا: آلام في الخصية وضباب دماغي

يشهد المنحنى الوبائي لـفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفاعا ملحوظا على مستوى العالم، فضلا عن أحاديث بشأن ظهور سلالات وتحورات جديدة للفيروس في بعض الدول، ما دعا البعض للتساؤول: «هل السلالات الجديدة أو التحورات التي تحدث للفيروس، يصاحبها أعراض جديدة؟».

مصادر طبية أكدت لـ«الوطن»، أنّ أعراض فيروس كورونا تشهد بعض التغيرات، تظهر من خلال الأبحاث المستمرة التى تجري على الفيروس، بالاستعانة بفئات مختلفة سواء من المتعافين أو المصابين بالفيروس، وكذلك أعمار مختلفة.

أعراض غريبة لكورونا.. «طنين وألم في الخصية»

وإلى جانب الأعراض المعروفة للفيروس، كارتفاع درجة الحرارة والسعال والحمى وفقدان حاستي الشم والتذوق وضيق التنفس والتهاب الحلق وآلام العضلات، لفتت المصادر إلى وجود أعراض أخرى شكا منها بعض المصابين، تمثلت في آلام بالقدم وإحساس غريب بالطنين أو الأزيز على الجلد وألم الخصية.

جزء كبير من المصابين شكوا أيضا من مستويات مختلفة من التعب العقلي أو ما يعرف بالضباب الدماغ، بحسب المصادر، فضلا عن حرقة في العين وتهيج، ويمكن للفيروس أيضا أن يصيب الأذن وعظم الخشاء في الجمجمة، فضلا عن شكاوى من فقدان الشهية.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بمستشفياتها على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات معدية.

كما أطلقت الوزارة عددا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للاطلاع على مستجدات الفيروس، وتلقي الاستفسارات من المواطنين كافة بشأن كورونا، فضلا عن برنامج «صحة مصر»، الذي يوفر المعلومات كافة، بخصوصه

وأوضحت الوزارة أنّه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا جيدا لتعافي المريض من فيروس كورونا.