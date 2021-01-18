ننشر تفاصيل منح الجامعات الصينية لشباب الباحثين ببنها 2021

أعلنت جامعة بنها فتح باب التقدم لعدد من المنح الدراسية المهداة من الجامعات الصينية لشباب الباحثين للحصول على الماجيستير والدكتوراة في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون بين جامعة بنها والجامعات الصينية الشقيقة.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الكامل للمنح وطريقة التقدم والأوراق المطلوبة والشروط

الجامعات المشاركة والتخصصات

المنح الجديدة مقدمة من جامعات شيان ووهان ووسط الصين ووهان للتكنولوچيا في تخصصات الهندسة والعلوم والزراعة والطب البيطري والحاسب الآلي والتجارة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

أن يكون المتقدمين من المعيدين أو المدرسين المساعدين بإحدى الكليات المعنية بجامعة بنها

وألا يتجاوز سن الباحث الـ35 عاما بالإضافة

تقديم إفادة بإتقان اللغة الإنجليزية

توقيع تعهد يفيد عدم الترشح لمنح أخرى بمجرد ترشيحه من الكلية وعدم الاعتذار عن المنح بعد شهر مايو 2021

كما يجب أن لا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تأديبية خلال فترة خدمته بالجامعة ما لم يكن تم محوه.

الاوراق المطلوبة

شهادة البكالوريوس للمتقدم لدرجة الماجستير وشهادة الماجستير.للمتقدم لدرجة الدكتوراه

كشف تقديرات البكالوريوس للمتقدم لدرجة الماجستير وشهادة الماجستير للمتقدم لدرجة الدكتوراه.

شهادة من الكلية تفيد بأن الدراسة تتم باللغة الإنجليزية فى الكليات التى يتم التدريس بها بالإنجليزية.

مقترح بحثى باللغة الإنجليزية فى حدود ٨٠٠ كلمة.

عدد ٢ خطاب توصية من اساتذة فى المجال ويفضل أن يكون احدهما من أحد المشرفين على الرسالة.

السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية موضح بها النشر العلمى (إن وجد) واسم الأب والأم ووظائفهما.

صورة جواز السفر.

صورة شخصية إلكترونية حديثة JPG.

تقرير الكشف الطبى معتمد ومختوم من مستشفى حكومى.

تقديم فيش جنائى معتمد ومترجم الى اللغة الانجليزية.

شهادة التوفل او الإيلتس (ان وجد).

خطاب ترشيح الكلية

يتم الترشيح من خلال الكلية بعد استيفاء التعهد الخاص بالبند رقم ٥ بشروط التقدم و يتم فحص الاوراق من قبل الموظف المختص ويتسلم الطالب إيصال يفيد باستلام الأوراق موضح به تاريخ ووقت التقدم.

مدة الإعلان

تبدأ من تاريخ الإعلان على الموقع الإلكتروني للجامعة ولمدة خمسة عشر يوماً ولن تقبل أى طلبات بعد انتهاء المدة المقررة.

ضوابط يجب مراعتها

أن يكون الاسم فى جميع الشهادات الدراسية وجميع الأوراق المقدمة مطابقة تماماً للاسم باللغة الانجليزية فى جواز السفر.

يجب مراعاة عدم تقديم خطابات توصية متطابقة او متشابهة.

أن يتم تجهيز الاوراق المطلوبة وتسليمها الأصول كنسخة ورقية ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة، ولا يتم المطالبة بأصول الأوراق حتى لو لم يتم الحصول على المنحة.

أن يوقع الطالب على تعهد يفيد بعدم ترشحه على منح اخرى خلال فترة التقدم وأن يلتزم بتنفيذ المنحة فور الحصول عليها وإن أى إخلال بما سبق يعرض الطالب للتحويل لمجلس تأديبي وحرمانه من التقدم لأى منح أخرى مستقبلاً لما فى ذلك الإخلال من تأثير سلبى على علاقة جامعة بنها بالجامعات الصينية الصديقة.

يراعى عدم التقدم لأكثر من جامعة صينية فى نفس العام لأن ذلك يظهر على موقع التقدم للجامعات الصينية ويؤثر سلباً على مصداقية المتقدم وجامعة بنها كما يؤدى لحرمان المتقدم من الحصول على المنحة.

جامعة بنها غير مسؤولة عن أى طلبات لا تتم عن طريق الجامعة.

التواصل والاستفسار

إدارة العلاقات الثقافية بالجامعة culture_95@yahoo.com

جامعة بنها بالعبور culture_95@yahoo.com

مكتب العلاقات الدولية بالجامعة culture_95@yahoo.com