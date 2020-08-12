جامعة بنها: منح العاملين إجازة نصف يوم للمشاركة في انتخابات الشيوخ

قررت سامية عبدالحميد، أمين عام جامعة بنها، منح العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة إجازة نصف يوم حتى يتمكنوا من الخروج والمشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها واجبًا وطنيًا على الجميع.

وشاركت أمين عام جامعة بنها لحظة توجه عدد من العاملين في الجامعة إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بحضور رفعت نان وأيمن بيومي أمينى الجامعة المساعدين للشؤون الإدارية والمالية ومديري العموم.

فيما ترأس عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف اللجان الرئيسية والفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بحضور إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد على سكرتير عام المحافظة واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وقام المحافظ مع ممثلي القطاعات بمراجعة سير العملية الانتخابية، مؤكدًا توفير سبل الراحة والأمان لكبار السن بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية، والتأكيد على التأمين الكامل للجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية

كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة من كراسي متحركة للمرضى وكبار السن، ومياه الشرب النقية، والاحتفاظ بالتباعد المجتمعي، وتوفير الأطقم الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف لمواجهة أي أحداث طارئة.

وأكد "الهجان" ضرورة توفير الأجواء الملائمة للجنة للقيام بعملها على الوجه الأكمل، لحين استكمال عمليات الاقتراع باللجان، والتي تعقبها عمليات الفرز والتجميع لحين إعلان النتيجة، مثمناً الدور الذي تقوم به اللجنة كأحد العناصر الفاعلة في نجاح العملية الانتخابية.

يذكر أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الاقتراع وتتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار الـ24 ساعة على الأرقام: 01119992624-01554591669، وتجدر الإشارة إلى أنه تم فتح جميع اللجان الانتخابية بالقليوبية بحضور كافة المستشارين المسؤولين عن اللجان.