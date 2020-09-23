رئيس جامعة بنها: منح تدريبية بالشركات لربط خريجي البيطري بسوق العمل

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، المهندس عباس الطوخي رئيس مجلس إدارة شركات كبرى للدواجن والأعلاف، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري بمشتهر، وعدد من خريجي كلية الطب البيطري دفعة 2019، الذي تم اختيارهم للعمل بمواقع الشركة المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة قامت بإنشاء وحدة للخرجين بكليات الجامعة، وتهدف إلى التواصل مع الطلاب الخرجين، مشيرا إلى أن الجامعة لديها استراتيجية، تتلخص فى التركيز والاهتمام بتأهيل وتدريب الخريجين، لربطهم بسوق العمل، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لهم.

وقال الدكتور تامر سمير، إن الجامعة قامت بتحديث كل برامجها، لكي تتواكب مع متطلبات سوق العمل، وبالأخص في كلية الطب البيطري، نظرا لتوافر لخريجى الطب البيطري، عدد كبير من المجالات بعد التخرج.

وأشاد المهندس عباس الطوخي بخريجي كلية الطب البيطري بجامعة بنها، من حيث المستوى العلمي والتعليمي والبحثي لهم.

وأشارعميد كلية الطب البيطري، أنه تم الإعلان عن منح للتدريب والتوظيف لخريجي دفعة 2019، وبالتعاون مع مجموعة شركات "ستار فيد الطوخي" للدواجن والأعلاف، وتم عمل مقابلات الشخصية لخريجي الكلية، وتم اختيار 20 خريج من الكلية للعمل بالشركة.

يذكر أن جامعة بنها، كانت افتتحت أول وحدة لـ"ريادة الأعمال والتوجيه الوظيفي" بكلية التجارة، التي تم إنشاءها في إطار تنفيذ أنشطة مشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، "وظائف لائقة لشباب مصر معًا لمواجهة التحدي بمحافظتي القليوبية والمنوفية" الممول من برنامج الشراكة الدنماركية العربية، بالتعاون مع محافظة القليوبية وجامعة بنها بهدف إعداد جيل من الخريجين لسوق العمل.

وتهدف وحدة ريادة الأعمال والتوجيه الوظيفي إلي تطوير جيل جديد من شباب الخريجين من خلال إمدادهم بالمعلومات والمهارات اللازمة لسوق العمل، علاوة على غرس ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع إبداعهم من خلال أدوات منظمة العمل الدولية في مجالي التوجيه الوظيفي وريادة الأعمال من خلال برنامجي "التوجيه الوظيفي"، و"تعرف إلى عالم الأعمال"، وهما جزًء من حزمة شاملة من المساعدات الفنية التي تم تصميمها من قبل منظمة العمل الدولية، لتنمية المهارات المهنية لدى الطلاب لإعدادهم لسوق العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع العمل الحر.