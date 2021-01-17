شركات السياحة تطلب أسعاراً مخفضة من الفنادق للمشاركة بـ«شتي في مصر»

أرسلت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، خطابًا إلى غرفة المنشآت الفندقية بتاريخ 14 يناير الجاري، وقبيل انطلاق مبادرة «شتي في مصر» لتنشيط السياحة الداخلية بيوم واحد، تطلب منها تحديد الآلية المقترحة للتعاون بين الفنادق وشركات السياحة، والتي تتضمن حصول شركات السياحة على أسعار تفضيلية تميزها عن المواطن الذي سيحجز مباشرة من الفنادق المشاركة في المبادرة.

ومن جهته، قال عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن عدم إدراج وزارة السياحة والآثار لشركات السياحة ضمن المشاركين بتنظيم تلك المبادرة واكتفاءها فقط بغرفة الفنادق بمثابة إطلاق «رصاصة الرحمة» على الشركات السياحية والعاملين بها، الذين تحملوا خسائر كبيرة منذ بداية جائحة كورونا فبراير الماضى وحتى الآن.

وأضاف لـ«الوطن» أنه لا يجوز تخطي الشركات التي تقوم بتسويق البرامج ويترك للمواطن للتعامل مباشرة مع الفنادق، داعيًا وزارة السياحة والأثار واتحاد الغرف السياحية إلى تدراك هذا الخطأ والبدء في إسناد مهمة تسويق وتنظيم برامج المبادرة لشركات السياحة.

شركات السياحة الأقدر على تسويق الرحلات

ومن جانبه، أكد علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة هي الأكثر دراية بالمواطن المصري، حيث تنظم له كافة البرامج السياحية سواء داخل مصر أوخارجها، بما فيها رحلات الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن عدم إسناد مهمة تسويق تلك المبادرة للشركات السياحية قد يعرضها للفشل.

وتابع، أنه من الضرورى قيام الفنادق المشاركة بالمبادرة بتقديم أسعارللشركات السياحية أقل من نظيرتها المعروضة بالمبادرة، حتى تستطيع الشركات تسويق البرامج وتحقيق هامش ربح، موضحًا أن هذا الاجراء سيصب إيجابيًا على الفنادق، حيث سترتفع معدلات التشغيل وتزيد نسب الأشغال طوال فترة المبادرة.

وأوضح «الغمري»، أن الشركات السياحية من حقها المشاركة في «شتي في مصر»، كونها المنظم الوحيد للرحلات داخل مصر وخارجه، فضلا عن حالة الكساد التي تمر بها حاليا نتيجة تراجع الحركة السياحية الوافدة من الخارج وتوقف رحلات العمرة.